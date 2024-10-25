Сыктывкарка получила штраф в размере 50 тысяч из-за утечки газа
- 23:20 25 октября
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- Инесса Богатая
Жительнице Сыктывкара придется выплатить 50 тысяч рублей из-за утечки газа. Женщина решила самостоятельно переместить газовую плиту. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции по столице Коми.
По информации ведомства, им поступило уведомление от газовой компании о том, что жительница вмешалась в функционирование внутриквартирного газового оборудования. Выяснилось, что в одной из квартир дома №126 на улице Тентюковской совершили самовольное отсоединение и перенос плиты, что привело к утечке газа. Жильцы, почувствовав запах, вызвали аварийную службу, которая обнаружила утечку и отключила квартиру от газоснабжения.
Согласно Правилам безопасности использования газового оборудования, перемещать, заменять или ремонтировать его могут лишь специалисты, имеющие соответствующий договор на техническое обслуживание. Самостоятельная смена оборудования владельцем недопустима и рассматривается как нарушение. Эти действия, если они приводят к аварии или создают угрозу жизни и здоровью, наказываются штрафом от 50 000 до 150 000 рублей.
Госжилинспекция Сыктывкара составила протокол об административном нарушении и передала его на рассмотрение в мировой суд. По результатам судья признал женщину виновной и наложил на нее штраф в размере 50 тысяч рублей.