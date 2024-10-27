В пригородном посёлке Сыктывкара открыли современную врачебную амбулаторию

Фото из архива Pro Города

26 октября знаменуется важным событием в сфере здравоохранения Верхней Максаковки — открытием новой врачебной амбулатории. Об этом пишет глава Коми. Современное модульное здание было возведено благодаря средствам резервного фонда Правительства Республики, что отражает стремление властей региона к улучшению доступности и качества медицинских услуг. Амбулатория обслуживает 5,3 тысячи жителей, предоставляя помощь терапевта, педиатра, стоматолога и других специалистов, включая медицинских сестёр. В учреждении создали комфортные условия для медперсонала и пациентов, тщательно оборудовав кабинеты для проведения всесторонней диагностики и лечения.

Открытие амбулатории в Верхней Максаковке — это часть масштабной стратегии по развитию здравоохранения Республики Коми. В 2023–2024 годах уже были достигнуты значительные успехи: в Сыктывкарском городском округе открылись новые объекты здравоохранения, такие как ФАП в Выльтыдоре и детская амбулатория в Давпоне, а также был произведён ремонт в республиканской стоматологии.

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение», инициированному президентом России Владимиром Путиным, в этом году завершено строительство 13 фельдшерско-акушерских пунктов. Недавно запустили амбулатории в селе Зеленец Сыктывдинского района и в селе Трусово Усть-Цилемского района.