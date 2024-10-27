«С понедельника станет бесплатным для каждого пенсионера». Новая льгота вводится с 28 октября

Пенсионерам рассказали о новой приятной возможности, которая станет доступна уже с понедельник, 28 октября. Одно из направлений станет бесплатным для каждого пенсионера, сообщает PRIMPRESS.

Как рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева, речь идет о новых возможностях разнообразить досуг для граждан старшего возраста. Подобные программы сейчас действуют уже почти во всех регионах нашей страны. И с недавнего времени они начали вводить новые направления. Это экскурсии по родному региону.