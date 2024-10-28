Герань продолжит цвести до глубокой осени: просто посыпаю грунт в горшке этим аптечным средством

Лето закончилось и герань начинает терять свои роскошные цветы. Однако, есть способ, который должен помочь продлить период цветения еще на пару месяцев.

Герань относится к тем растениям, которые с приходом осени начинают желтеть и терять листья. Стоит отметить, что даже если в горшке остались одни черенки, то это не значит, что цветок погиб. В этом случае, нужно провести небольшую обрезку и через некоторое время на герани появятся свежие листики.