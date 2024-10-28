Герань продолжит цвести до глубокой осени: просто посыпаю грунт в горшке этим аптечным средством
- 07:15 28 октября
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- Служба новостей
Лето закончилось и герань начинает терять свои роскошные цветы. Однако, есть способ, который должен помочь продлить период цветения еще на пару месяцев.
Герань относится к тем растениям, которые с приходом осени начинают желтеть и терять листья. Стоит отметить, что даже если в горшке остались одни черенки, то это не значит, что цветок погиб. В этом случае, нужно провести небольшую обрезку и через некоторое время на герани появятся свежие листики.
Но, опытные цветоводы уверены, что герань может оставаться в товарном виде и до глубокой осени. К тому же она способна продолжить цветение, разумеется, если внести дополнительные питательные вещества. Поможет это сделать дешевый аптечный препарат, который содержит несколько полезных микроэлементов.
Например, магний способствует фотосинтезу и листья дольше останутся зелеными. Также, магний позволяет лучше усваиваться фосфору и калию.
Сера, которая также входит в состав этого препарата, помогает растению усваивать азот. Этот микроэлемент необходим для наращивания зеленой массы и образования цветоносов. Лекарственное средство, столь полезное для герани, называется сульфат магния.
Для приготовления удобрения, нужно растворить 1 таблетку в 1 литре воды, а затем полить растение. Некоторые цветоводы предлагают вкапывать лечебный препарат прямо в грунт. Таблетку следует растолочь и перемешать с почвой прямо в горшке, а затем поливать растение через поддон. Питательные вещества станут постепенно растворяться и «кормить» герань на протяжении долгого времени.
Однако, кроме внесения дополнительного питания, осенью за геранью следует правильно ухаживать. Начиная с августа, дни становятся заметно короче, а после 22 сентября и вовсе ночь вступает в свои права.
Поэтому, комнатные растения чувствуют недостаток света. То есть, горшки с растениями пора устанавливать под фитолампы. Достаточное освещение и питательный грунт, позволят герани продолжить цветение даже осенью, пишет ng72.ru.