Перспективы развития лесного хозяйства в Республике Коми: стратегия на 2025-2030 года
- 12:00 27 октября
- 12+
- Анастасия Амелькина
На недавней встрече Минприроды Коми с коллегами из различных лесничеств обсуждался проект Концепции развития лесного хозяйства на период с 2025 по 2030 годы. Такую информацию разместило ведомство на официальной странице «ВКонтакте».
Данный проект представляет собой стратегическую инициативу, направленную на модернизацию и устойчивое развитие лесной отрасли в регионе. Утверждение этой концепции станет важным шагом к улучшению качества работы.
Во-первых, ожидаются значительные перемены, которые позволят вывести уровень работы на новую, более эффективную ступень. Во-вторых, решение острых социальных вопросов, касающихся кадрового, финансового и материального обеспечения работников, станет одним из приоритетов. Эти изменения помогут обеспечить стабильное снабжение предприятий необходимым сырьем на пятилетний период, что будет способствовать устойчивому росту отрасли. Впереди — обсуждение проекта с научным сообществом и представителями бизнеса, что сделает у стратегию более всеобъемлющей и завершенной.
Кроме того, на встрече подвели итоги пожароопасного и лесокультурного сезонов 2024 года, подчеркнув их успехи и выявив необходимые улучшения. В 2025 году планируется приступить к строительству государственного лесного питомника, который станет важным объектом для поддержания биологического разнообразия и восстановления лесов. 2026 год ознаменуется началом программы строительства двух авиаотделений в северных районах — в Усинске и Инте, что будет соответствовать целям и задачам национального проекта «Экология».