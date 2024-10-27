Перспективы развития лесного хозяйства в Республике Коми: стратегия на 2025-2030 года

На недавней встрече Минприроды Коми с коллегами из различных лесничеств обсуждался проект Концепции развития лесного хозяйства на период с 2025 по 2030 годы. Такую информацию разместило ведомство на официальной странице «ВКонтакте».

Данный проект представляет собой стратегическую инициативу, направленную на модернизацию и устойчивое развитие лесной отрасли в регионе. Утверждение этой концепции станет важным шагом к улучшению качества работы.