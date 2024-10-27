Топ-5 автомобилей, с которыми не спешат расставаться автовладельцы Коми
- 16:30 27 октября
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- Анастасия Амелькина
Эксперты «Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект «Авито»), назвали главные модели автомобилей на платформе, с которыми реже других прощаются их владельцы в Коми. Об этом пишет БНК.
В современном мире, где автопарк постоянно обновляется, остаются автомобили, которым их владельцы верны на протяжении многих лет. В Республике Коми особенно выделяются такие машины, привлекая внимание экспертов. В результате исследований, проведенных сервисом «Автотека», проектом от компании «Авито», составлен список самых востребованных автомобилей, с которыми жители региона расстаются как можно реже.
На вершине этого рейтинга расположился компактный и надежный Volkswagen Polo. Эта модель завоевала доверие и признание благодаря своей надежности и экономичности, получив долю в 29,13% среди автомобилей, что удерживаются у одного владельца.
Не менее достойно выглядит отечественный автомобиль LADA Granta, который занимает второе место в списке. С долей в 26,77%, он выделяется среди других моделей благодаря своей доступности и практичности, что делает его особенно популярным среди семейных автовладельцев.
Третью строчку уверенно занял южнокорейский бестселлер Hyundai Solaris. Этот автомобиль с долей 25,56% продолжает завоевывать сердца жителей Коми своим стильным дизайном и впечатляющими характеристиками, оставаясь в руках своих владельцев на предельно долгий срок.
В список лидеров также вошли проверенная временем Kia Rio и компактный внедорожник Chevrolet Niva. Первый, с показателем 21,92%, привлекает своей надежностью и комфортабельностью. Второй, с 19,91%, из-за своей проходимости и универсальности пользуется особой любовью среди тех, кто предпочитает активный образ жизни и выезды на природу.