Топ-5 автомобилей, с которыми не спешат расставаться автовладельцы Коми

Эксперты «Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект «Авито»), назвали главные модели автомобилей на платформе, с которыми реже других прощаются их владельцы в Коми. Об этом пишет БНК.

В современном мире, где автопарк постоянно обновляется, остаются автомобили, которым их владельцы верны на протяжении многих лет. В Республике Коми особенно выделяются такие машины, привлекая внимание экспертов. В результате исследований, проведенных сервисом «Автотека», проектом от компании «Авито», составлен список самых востребованных автомобилей, с которыми жители региона расстаются как можно реже.