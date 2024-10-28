В Коми посетители бара во время драки сломали стену
- 08:45 28 октября
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- Инесса Богатая
В одном из баров Сосногорска произошел инцидент, во время которого посетители во время драки повредили стену. Сотрудники Росгвардии прибыли на место для усмирения нарушителей. Об этом сообщает "Первоисточник".
В Сосногорске вневедомственная охрана Росгвардии быстро отреагировала на сигнал тревоги из развлекательного заведения. Прибывших росгвардейцев встретила бармен, которая сообщила, что между двумя мужчинами 1993 и 2001 годов рождения вспыхнул словесный конфликт, быстро перешедший в драку. В результате потасовки была повреждена стена из гипсокартона. Правонарушители были задержаны и доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства.
Другой инцидент произошел в баре Ухты, где бармен активировала тревожную сигнализацию из-за агрессивного посетителя, который ругался и мешал отдыхать другим людям и персоналу. На его поведение не повлияли просьбы работников прекратить нарушения. Мужчина 1993 года рождения был задержан сотрудниками Росгвардии.
По данным эпизодам проводится проверка.
Напомним, в Коми произошел инцидент с пожаром по вине курильщика. В Воркуте огонь повредил три балкона и кухню на площади около 30 квадратных метров. Службы экстренного реагирования быстро прибыли на место, что помогло предотвратить серьезные последствия. По информации ГУ МЧС по Коми, были спасены пятеро жителей, еще 12 человек эвакуированы.