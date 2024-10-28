В Коми посетители бара во время драки сломали стену

В одном из баров Сосногорска произошел инцидент, во время которого посетители во время драки повредили стену. Сотрудники Росгвардии прибыли на место для усмирения нарушителей. Об этом сообщает "Первоисточник".

В Сосногорске вневедомственная охрана Росгвардии быстро отреагировала на сигнал тревоги из развлекательного заведения. Прибывших росгвардейцев встретила бармен, которая сообщила, что между двумя мужчинами 1993 и 2001 годов рождения вспыхнул словесный конфликт, быстро перешедший в драку. В результате потасовки была повреждена стена из гипсокартона. Правонарушители были задержаны и доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства.