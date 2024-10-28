Каждый четвертый сыктывкарец считает причиной ненависти к школе - конфликты со сверстниками
- 06:30 28 октября
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- Инесса Богатая
Каждый четвертый житель Сыктывкара считает, что школьникам не нравится учеба в основном из-за разногласий с одноклассниками. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на SuperJob.
По данным исследования сервиса, на вопрос о причинах неприязни некоторых детей к школе, 24% опрошенных из столицы Коми отметили, что основным источником трудностей являются ссоры с ровесниками. На школьную программу указали 15%, заявив, что многие изучаемые темы окажутся бесполезными в реальной жизни. Тринадцать процентов обвиняют учителей в игнорировании индивидуальности учеников. Около 12% считают виновными родителей, из-за чрезмерных ожиданий. Каждый десятый выделил иные важные причины, такие как однообразие, сложность программы, перегрузки, большое количество домашних заданий, особенности переходного возраста, субъективность оценивания, и нежелание соблюдать дисциплину. Еще 8% уверены, что нелюбовь к учебе проявляют исключительно дети, которым не хочется учиться.
Мужчины чаще, чем женщины, полагают, что избыток ненужной информации становится главной причиной неприязни к школе среди детей. Женщины же чаще указывают на одноклассников и учителей.
Каждый шестой взрослый житель Сыктывкара старше 45 лет убежден, что лень является основной причиной нелюбви к школе. Молодежь чаще говорит об устарелости образовательной системы и недостаточном уважении учителей.
У родителей школьников мнение несколько отличается. Один из пяти считает, что конфликты с ровесниками являются основной причиной школьной неприязни. Каждый шестой отмечает плохое отношение учителей, а каждый седьмой связывает проблему с амбициями самих родителей. Только 7% считают главной причиной неудовольствия школьную программу, а 14% утверждают, что за этим скрыта лень детей и их нежелание учиться.