Каждый четвертый сыктывкарец считает причиной ненависти к школе - конфликты со сверстниками

Каждый четвертый житель Сыктывкара считает, что школьникам не нравится учеба в основном из-за разногласий с одноклассниками. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на SuperJob.

По данным исследования сервиса, на вопрос о причинах неприязни некоторых детей к школе, 24% опрошенных из столицы Коми отметили, что основным источником трудностей являются ссоры с ровесниками. На школьную программу указали 15%, заявив, что многие изучаемые темы окажутся бесполезными в реальной жизни. Тринадцать процентов обвиняют учителей в игнорировании индивидуальности учеников. Около 12% считают виновными родителей, из-за чрезмерных ожиданий. Каждый десятый выделил иные важные причины, такие как однообразие, сложность программы, перегрузки, большое количество домашних заданий, особенности переходного возраста, субъективность оценивания, и нежелание соблюдать дисциплину. Еще 8% уверены, что нелюбовь к учебе проявляют исключительно дети, которым не хочется учиться.