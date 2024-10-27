В Коми неосторожное обращение с огнём привело к крупному пожару
- 22:45 27 октября
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- Анастасия Амелькина
В минувшую субботу на территории Республики Коми сотрудники МЧС России отважно ликвидировали пять возгораний, при этом, к счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Первый инцидент произошёл в селе Богородск Корткеросского района. Здесь огнеборцы потушили пламя, охватившее заброшенное деревянное здание площадью 200 квадратных метров. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнём.
В Ухте пожарные оперативно локализовали возгорание в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Советской. Площадь горения составила 6 квадратных метров, эвакуация затронула 28 жильцов. Специалисты предполагают, что пожар произошел из-за нарушения правил безопасности при использовании бытовых электроприборов.
В городе Печора, на территории садового некоммерческого товарищества "Энергетик", пожар повредил садовый дом площадью 30 квадратных метров. Вероятной причиной стала неправильная эксплуатация отопительной печи.
В Микуни оперативные службы справились с возгоранием в заброшенной постройке на улице Пионерской. Пламя охватило 5 квадратных метров, а его причиной стало неосторожное обращение с огнём.
Последний эпизод дня произошёл в местечке Давпон Сыктывкара, где пожар нанёс ущерб бане площадью 12 квадратных метров, предположительно, из-за нарушений при эксплуатации печного оборудования.
Главное управление МЧС России по Республике Коми напоминает о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности. Не оставляйте электроприборы без присмотра и не используйте их ночью. Избегайте сушки вещей на обогревателях, используйте только приборы заводского изготовления и обязательно установите пожарный извещатель в своем доме.