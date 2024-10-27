В Коми неосторожное обращение с огнём привело к крупному пожару

В минувшую субботу на территории Республики Коми сотрудники МЧС России отважно ликвидировали пять возгораний, при этом, к счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Первый инцидент произошёл в селе Богородск Корткеросского района. Здесь огнеборцы потушили пламя, охватившее заброшенное деревянное здание площадью 200 квадратных метров. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнём.