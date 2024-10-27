В Сыктывкаре суд обязал владельца батута компенсировать травму, полученную ребенком в парке
- 16:00 27 октября
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- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре ребёнок получил травму позвоночника, когда прыгал на надувном батуте. Теперь ему выплатят компенсацию в 700 тысяч рублей.
Прокуратура Сыктывкара провела проверку после жалобы местного жителя: его 6-летний сын получил серьезную травму, катаясь на батуте в городском парке. Этой историей поделился Комиинформ.
В июне 2022 года ребенок прыгал на надувном батуте "Динопарк" в парке Кирова. Во время спуска с горки мальчик повредил несколько позвонков и был вынужден пройти длительное лечение, включая месяц в больнице.
Выяснилось, что владелец батута не обеспечил его безопасность и не следил за детьми. На момент происшествия ответственные работники отсутствовали. Прокуратура подала иск, требуя компенсацию за моральный ущерб ребёнку.
В суде ответчик не стал спорить с фактами, но самостоятельно ничего не предпринял для возмещения вреда. Судья постановил выплатить ребенку 700 тысяч рублей, а его родителям — по 50 тысяч. Также наложен штраф в 50% от присужденной суммы каждому истцу. Прокуратура проследит за исполнением решения.