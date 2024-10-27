В Сыктывкаре суд обязал владельца батута компенсировать травму, полученную ребенком в парке

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Сыктывкаре ребёнок получил травму позвоночника, когда прыгал на надувном батуте. Теперь ему выплатят компенсацию в 700 тысяч рублей.

Прокуратура Сыктывкара провела проверку после жалобы местного жителя: его 6-летний сын получил серьезную травму, катаясь на батуте в городском парке. Этой историей поделился Комиинформ.