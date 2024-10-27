В Коми за неделю изъяли пять единиц оружия и выявили массу нарушений

Фото из архива Pro Города

Житель Коми забыл сообщить о смене место жительства и получил штраф. У него хранилось оружие. В течение последней недели сотрудники лицензионно-разрешительной службы Управления Росгвардии по Республике Коми провели масштабную работу, направленную на ужесточение контроля за оборотом оружия в регионе. В результате этих мероприятий было выявлено целых 11 административных правонарушений, связанных с неправильным обращением с огнестрельным оружием. В частности, было изъято пять единиц охотничьего оружия, что стало значительным показателем эффективности работы ведомства.

Особое внимание было обращено на владельцев оружия, которые нарушили законодательные требования. Так, один из граждан был привлечен к административной ответственности за несвоевременное уведомление об изменении места жительства. Это служит напоминанием всем обладателям лицензий о важности точного соблюдения правил и норм, регулирующих оборот оружия в Российской Федерации.