Экологические шаги Республики Коми: как решаются проблемы с отходами
- 14:30 27 октября
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
Коми находится в «зелёной зоне» в вопросе обращения с отходами. Об этом сообщает Минприроды региона.
На очередном совещании под руководством министра природных ресурсов России, обсуждались проблемы с отходами. Самое важное из нашего региона:
- В Коми создан штаб для решения проблем с отходами под руководством главы Республики Владимира Уйбы.
- Регион показывает хорошие результаты: 96% охвачены услугами регионального оператора, техника для вывоза мусора в порядке, задолженностей по оплате почти нет, контейнеров достаточно.
- Но Коми, как и многие другие регионы, испытывает проблемы с наличием объектов для обработки и утилизации отходов.
Сейчас отходы в основном просто захораниваются на старых полигонах. Но по Национальному проекту «Экология» перед захоронением отходы должны быть обработаны, чтобы извлечь полезные материалы и минимизировать вред окружающей среде.
Федеральные власти требуют от регионов быстро разработать план действий по созданию новых объектов для утилизации отходов. Все необходимые шаги уже предпринимаются, и контроль усилен. Эти меры соответствуют целям национального проекта «Экология».