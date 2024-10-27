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Экологические шаги Республики Коми: как решаются проблемы с отходами

Экологические шаги Республики Коми: как решаются проблемы с отходамиФото из архива "Про Города Сыктывкар"

Коми находится в «зелёной зоне» в вопросе обращения с отходами. Об этом сообщает Минприроды региона.

На очередном совещании под руководством министра природных ресурсов России, обсуждались проблемы с отходами. Самое важное из нашего региона:

  • В Коми создан штаб для решения проблем с отходами под руководством главы Республики Владимира Уйбы.
  • Регион показывает хорошие результаты: 96% охвачены услугами регионального оператора, техника для вывоза мусора в порядке, задолженностей по оплате почти нет, контейнеров достаточно.
  • Но Коми, как и многие другие регионы, испытывает проблемы с наличием объектов для обработки и утилизации отходов.

Сейчас отходы в основном просто захораниваются на старых полигонах. Но по Национальному проекту «Экология» перед захоронением отходы должны быть обработаны, чтобы извлечь полезные материалы и минимизировать вред окружающей среде.

Федеральные власти требуют от регионов быстро разработать план действий по созданию новых объектов для утилизации отходов. Все необходимые шаги уже предпринимаются, и контроль усилен. Эти меры соответствуют целям национального проекта «Экология».

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