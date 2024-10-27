Экологические шаги Республики Коми: как решаются проблемы с отходами

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Коми находится в «зелёной зоне» в вопросе обращения с отходами. Об этом сообщает Минприроды региона. На очередном совещании под руководством министра природных ресурсов России, обсуждались проблемы с отходами. Самое важное из нашего региона:

В Коми создан штаб для решения проблем с отходами под руководством главы Республики Владимира Уйбы.

Регион показывает хорошие результаты: 96% охвачены услугами регионального оператора, техника для вывоза мусора в порядке, задолженностей по оплате почти нет, контейнеров достаточно.

Но Коми, как и многие другие регионы, испытывает проблемы с наличием объектов для обработки и утилизации отходов. Сейчас отходы в основном просто захораниваются на старых полигонах. Но по Национальному проекту «Экология» перед захоронением отходы должны быть обработаны, чтобы извлечь полезные материалы и минимизировать вред окружающей среде.