Зимы не будет: Роман Вильфанд поделился точным прогнозом, будет ли снег на Новый год

Этой осенью россияне столкнулись с множеством неожиданных погодных явлений. Сентябрь порадовал теплыми днями, но к концу месяца в некоторых районах неожиданно выпал снег. Снегопады затронули не только восточные регионы, но и южную часть Сибири, что удивило и немного напугало местных жителей.

Где уже выпал снег?

Необычные сентябрьские снегопады наблюдались на Северо-западе и Северо-востоке. В Иркутской области уже сформировался первый снежный покров, покрывший землю. Даже в южных районах снег создал зимнюю картину, что стало сюрпризом для многих. По мнению Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра России, пока сложно сказать, останется ли этот снег или растаивает в ближайшее время, но есть вероятность, что в некоторых местах он сохранится до зимы.

Изменение сроков прихода снега

Главный синоптик страны отмечает, что время появления первых снегов в последние годы изменилось. Если несколько десятилетий назад снег начинал выпадает в ноябре, то теперь это происходит раньше. В конце прошлого века первые снегопады часто фиксировались в декабре, а сейчас они могут появиться уже в октябре или даже в сентябре. Это указывает на глобальные климатические изменения и усиливающуюся непредсказуемость погоды.

Причины изменения сроков снегопадов

Сдвиг времени первых снегов связан с глобальными изменениями климата. Наблюдения последних десятилетий показывают, что погода стала менее предсказуемой, и даже в регионах, где снег традиционно появлялся в одно и то же время, даты теперь могут сильно варьироваться. Это проявляется в резких изменениях температуры и нестабильности снежного покрова.

Прогноз на ближайшие месяцы