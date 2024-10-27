В Коми выявили факт фальсификации сливочного масла

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми обнаружили поддельное сливочное масло, о чем сообщил местный Роспотребнадзор. Из оборота изъяли 250 килограмм продукции. Во время проверок было выявлено, что под брендом "Крестьянское", производимым московской компанией ООО "Восход", находится фальсифицированный товар. Это масло было снято с продажи, а информация о подделке направлена к производителю для принятия мер.

За девять месяцев 2024 года специалисты Роспотребнадзора Коми проверили около 500 образцов молочной продукции. В результате этих проверок было выявлено несколько случаев несоответствия санитарным нормам, что стало причиной изъятия более 250 кг продукции из продажи. Исследования включали проверку на наличие токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов, радионуклидов, антибиотиков и других небезопасных веществ.