Россиян начнут лишать пенсии в октябре из-за 1 неточности в трудовой книжке

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Перед выходом на пенсию крайне важно заранее подготовить и проверить все необходимые документы, чтобы избежать ошибок, которые могут повлиять на размер будущих выплат или даже привести к отказу в их назначении. Одной из наиболее частых проблем является наличие ошибок в трудовой книжке — основном документе, подтверждающем трудовой стаж. Специалисты рекомендуют регулярно проверять информацию, которая фиксируется на индивидуальном лицевом счете гражданина. Этот документ содержит данные о всех периодах работы, включая записи о начисленных взносах в пенсионный фонд. Регулярная проверка позволит своевременно исправить недочеты, такие как отсутствие записей или ошибки в периодах занятости.

Также необходимо собирать справки о трудовом стаже у всех работодателей. Это поможет в будущем восстановить точные периоды трудовой деятельности, если возникнут проблемы с подтверждением стажа. Особенно это касается работников, занятых на льготных должностях. Льготный стаж важен для тех, кто работает на особых условиях, позволяющих досрочно выйти на пенсию. Однако важно следить за тем, чтобы льготный стаж был правильно оформлен, так как в одном и том же предприятии по разным должностям могут применяться различные правила начисления стажа.

Еще одним важным аспектом подготовки документов является правильное оформление справок о доходах. Документы, в которых указаны все отчисления в пенсионный фонд, следует хранить в течение многих лет, так как они могут понадобиться при подаче заявления на пенсию. Эксперты советуют создать специальную папку, в которой будут собраны все справки, подтверждающие выплаты и отчисления.

Некоторые типичные ошибки в трудовых книжках, которые могут повлиять на назначение пенсии:

— отсутствие или плохо читаемая печать на записях об увольнении;

— отсутствие наименования организации или должности при приеме на работу;

— отсутствие записи о реорганизации предприятия, из-за чего записи о приеме и увольнении могут не совпадать;

— незаверенные исправления или подчистки в записях;

— отсутствие данных об изменении фамилии, имени или отчества;

— отсутствие ссылки на номер или дату приказа о приеме на работу;

— нечитаемые записи о местах работы.