Виновный в поджоге ухтинского торгового центра мужчина потребовал компенсацию из-за отсутствия кино в колонии
- 17:30 27 октября
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- Анастасия Амелькина
Осужденный за поджог ухтинского «Пассажа» требовал выплатить ему 300 тысяч рублей. Об этом пишет БНК.
Алексей П., который сидит в тюрьме пожизненно за поджог торгового центра в Ухте, попросил суд заплатить ему 300 тысяч рублей, потому что в его колонии нельзя смотреть фильмы. Он обращался в суд с жалобой на то, что условия в колонии были плохими: его якобы не ознакомили с правилами поведения, не показывали фильмы и не разрешили радио. В итоге суд присудил ему только 10 тысяч рублей.
Неудовлетворённый решением, мужчина и колония подали апелляции. Однако областной суд Оренбурга решил не выплачивать ему компенсацию вовсе и отменил первое решение.
Напомним, в результате пожара в ухтинском ТЦ «Пассаж» в 2005 году погибли 25 человек. Поджог совершили 18-летние Антон К. и Алексей П., что и привело их к пожизненному заключению. Заказчиком пожара считают Фахрудина Махмудова, который до сих пор в розыске, и ему, как и двоим сообщникам, заочно вынесен приговор.