Виновный в поджоге ухтинского торгового центра мужчина потребовал компенсацию из-за отсутствия кино в колонии

Осужденный за поджог ухтинского «Пассажа» требовал выплатить ему 300 тысяч рублей. Об этом пишет БНК.

Алексей П., который сидит в тюрьме пожизненно за поджог торгового центра в Ухте, попросил суд заплатить ему 300 тысяч рублей, потому что в его колонии нельзя смотреть фильмы. Он обращался в суд с жалобой на то, что условия в колонии были плохими: его якобы не ознакомили с правилами поведения, не показывали фильмы и не разрешили радио. В итоге суд присудил ему только 10 тысяч рублей.