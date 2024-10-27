Разрезаю пластиковую бутылку на 2 части — и даже самый сложный засор вылетает со свистом: делаю так многие годы

Хозяйкам разъяснили, как с помощью обычной пластиковой бутылки устранить даже самый проблемный раствор. Химия, вантуз или сантехник будут больше не нужны. Результат приятно удивит.

По словам эксперта RuTube-канала «Стройка глазами архитектора", если вода из раковины не уходит, то необходимо взять 1,5-литровую пластиковую бутылку и максимально ровно разрезать ее напополам. Для устранения засора потребуется верхняя часть бутылки. Горлышко при этом должно быть закрыто крышкой.