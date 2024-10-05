Виновник смертельной аварии в Коми просил суд отпустить его домой
- 08:30 5 октября
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- Елизавета Петрова
Верховный суд Республики Коми рассмотрел апелляцию адвоката 18-летнего Александра Забоева, чьё уголовное дело связано с фатальной аварией в центре Сыктывкара. Этот инцидент привлёк значительное внимание общества: в аварии погибли двое пешеходов, что вызвало интерес и у граждан, и у правозащитников.
Трагическое событие произошло 21 сентября 2024 года на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Коммунистической. Юноша, находясь за рулём автомобиля «Лада Гранта», сбил двух человек, переходивших дорогу. Один пешеход погиб на месте, второй был госпитализирован в критическом состоянии и спустя два дня умер в больнице, несмотря на усилия врачей. Александру Забоеву предъявлены обвинения по части 3 статьи 264 УК РФ за нарушение правил дорожного движения, приведшее к гибели человека и причинению тяжкого вреда здоровью.
23 сентября Сыктывкарский городской суд постановил заключить Забоева под стражу на два месяца, до 21 ноября 2024 года. Адвокат обвиняемого обжаловал это решение, настаивая на более мягкой мере пресечения, например, на домашнем аресте. Защита утверждала, что арест был чрезмерным и обусловлен общественным резонансом. В судебном заседании 4 октября адвокат Забоева заявил, что его клиент не представляет опасности для общества и мог бы ожидать окончания следствия дома.
Между тем, потерпевшая сторона, представленная сестрой погибшего Сергея Шарикова, и её адвокат выступили против смягчения меры пресечения. Они утверждают, что Забоев часто нарушал правила вождения и обладает агрессивным стилем езды, что могло способствовать аварии. Кроме того, адвокат потерпевших отметил, что обвиняемый не попытался извиниться перед пострадавшими и их семьями, что лишь усугубило напряжённость в деле.
Представитель потерпевших подчеркнул, что нахождение Забоева на свободе может помешать следствию, и это стало одним из ключевых факторов в пользу сохранения ареста. Суд учёл доводы обеих сторон, но апелляционное заявление защиты было отклонено. Верховный суд Коми постановил, что Забоев останется под стражей до окончания ранее установленного срока заключения.