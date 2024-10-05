Виновник смертельной аварии в Коми просил суд отпустить его домой

Верховный суд Республики Коми рассмотрел апелляцию адвоката 18-летнего Александра Забоева, чьё уголовное дело связано с фатальной аварией в центре Сыктывкара. Этот инцидент привлёк значительное внимание общества: в аварии погибли двое пешеходов, что вызвало интерес и у граждан, и у правозащитников.

Трагическое событие произошло 21 сентября 2024 года на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Коммунистической. Юноша, находясь за рулём автомобиля «Лада Гранта», сбил двух человек, переходивших дорогу. Один пешеход погиб на месте, второй был госпитализирован в критическом состоянии и спустя два дня умер в больнице, несмотря на усилия врачей. Александру Забоеву предъявлены обвинения по части 3 статьи 264 УК РФ за нарушение правил дорожного движения, приведшее к гибели человека и причинению тяжкого вреда здоровью.