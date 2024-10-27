Суд оштрафовал главу Минздрава Коми за неверное использование денег
- 23:20 27 октября
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- Анастасия Амелькина
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Коми, Татьяна Марунич, была оштрафована на 20 тысяч рублей за неправильное использование государственных средств. Об этом пишет БНК.
Сыктывкарский городской суд выяснил, что Минздрав Коми потратил 3,2 миллиона рублей на оборудование, которое не является медицинским, и поэтому не соответствует условиям бюджетного соглашения. Эти деньги должны были пойти на закупку оборудования для помощи онкобольным.
В 2020-2022 годах было заключено соглашение между федеральным и республиканским бюджетами для обновления оборудования в медицинских учреждениях. Все закупки должны были соответствовать перечню, утвержденному российским Минздравом, с приоритетом на изделия от отечественных производителей. Однако купленные серверы и компьютерные системы этому списку не соответствовали.
Документы на эти расходы подписала Татьяна Марунич. Суд признал её виновной в нарушении законодательства о государственных финансах и назначил штраф. Однако решение суда пока не вступило в силу.