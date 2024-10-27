Суд оштрафовал главу Минздрава Коми за неверное использование денег

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Коми, Татьяна Марунич, была оштрафована на 20 тысяч рублей за неправильное использование государственных средств. Об этом пишет БНК.

Сыктывкарский городской суд выяснил, что Минздрав Коми потратил 3,2 миллиона рублей на оборудование, которое не является медицинским, и поэтому не соответствует условиям бюджетного соглашения. Эти деньги должны были пойти на закупку оборудования для помощи онкобольным.