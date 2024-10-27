Метель и туман: капризы осенней погоды в Республике Коми

В последние октябрьские дни жители Коми должны быть готовы к переменчивой погоде с характерными для этого времени года особенностями. Об этом пишет ЦГМС региона.

28 октября синоптики предупреждают о надвигающейся облачности с прояснениями, которая станет постоянной спутницей дня. Не обойдется и без влаги: местами возможны скромные осадки в виде дождя и мокрого снега.