Метель и туман: капризы осенней погоды в Республике Коми
- 01:00 28 октября
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- Анастасия Амелькина
В последние октябрьские дни жители Коми должны быть готовы к переменчивой погоде с характерными для этого времени года особенностями. Об этом пишет ЦГМС региона.
28 октября синоптики предупреждают о надвигающейся облачности с прояснениями, которая станет постоянной спутницей дня. Не обойдется и без влаги: местами возможны скромные осадки в виде дождя и мокрого снега.
На большей части территории Коми ожидается появление тумана. Ветер, преимущественно западный и юго-западный, будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Температурные колебания составят от -4 до +1°C в ночное время, и поднимутся до отметки 0…+5°C в течение дневных часов.
В столице региона жители могут насладиться пасмурным небом с очаровательными прояснениями, но без осадков. Вместе с тем, ночь и утро в Сыктывкаре будут окутаны густым туманом. Здесь ветер будет немного слабее – 2-7 м/с. Температурный режим обещает быть умеренным: ночью столбики термометров покажут -1…+1°C, а днем станет чуть теплей – +2…+4°C.
Для жителей Ухты день начнется с облачного неба и небольшого снегопада, превращающегося в мокрый снег. Однако дневное время подарит передышку от осадков. Ветер здесь также останется в западном и юго-западном направлении, но будет ощутим слабее. Температурные показатели в ночные часы составят от -1 до -3°C, а днем поднимутся до 0…+2°C.