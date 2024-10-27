На трассе Сыктывкар - Ухта заменили опоры освещения
- 14:50 27 октября
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- Анастасия Амелькина
Жители посёлка Студенец обратились к главе Коми с просьбой о помощи. Их беспокойство было связано с недостаточным освещением на трассе Сыктывкар-Ухта, которая проходит через их населённый пункт. Об этом сообщил на своей странице сам Владимир Уйба.
Данная дорога является одной из ключевых артерий региона, и по ней ежедневно передвигается огромное количество автотранспорта. Особенно тревожно на трассе становится в тёмное время суток, когда старые фонари, установленные ещё в 2013 году, уже с трудом справляются со своей задачей, создавая небезопасные условия для водителей и пешеходов.
После обращения жителей и личного поручения главы региона, Министерство строительства Коми взялось за решение этой проблемы. В кратчайшие сроки было принято решение о полной замене опор освещения в посёлке Студенец, что значительно повысит безопасность движения.
Важно отметить, что подобные меры планируется принять и в других частях Республики. В ближайшем будущем оживлённая трасса Сыктывкар-Ухта станет более освещённой и в Княжпогостском районе. Здесь, в посёлках Ляли, Серёгово и Чиньяворык, уже запланированы работы по установке новых современных опор освещения. Эти изменения намечены на следующий год.