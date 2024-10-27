На трассе Сыктывкар - Ухта заменили опоры освещения

Жители посёлка Студенец обратились к главе Коми с просьбой о помощи. Их беспокойство было связано с недостаточным освещением на трассе Сыктывкар-Ухта, которая проходит через их населённый пункт. Об этом сообщил на своей странице сам Владимир Уйба.

Данная дорога является одной из ключевых артерий региона, и по ней ежедневно передвигается огромное количество автотранспорта. Особенно тревожно на трассе становится в тёмное время суток, когда старые фонари, установленные ещё в 2013 году, уже с трудом справляются со своей задачей, создавая небезопасные условия для водителей и пешеходов.