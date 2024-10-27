Новый физкультурный клуб открыл двери для жителей Сыкытвкара

Фото из архива Pro Города

Сыктывкарцы могут посетить спортивный клуб, где проходят бесплатные тренировки. Об этом пишет мэр города Владимир Голдин. В доме 17/1 по Сысольскому шоссе открылся долгожданный физкультурный клуб, созданный по инициативе местных жителей. Эта часть города остро нуждалась в объектах для занятий спортом, и теперь её жители получили современный спортцентр прямо по месту жительства. В освободившемся помещении дома был обустроен клуб, который уже привлекает любителей активного образа жизни.

В физкультурном клубе тренеры городского Центра спортмероприятий проводят открытые занятия по фитнесу, а также организуют игры в дартс, настольные игры и теннисные матчи. Групповые занятия проходят трижды в неделю и пользуются популярностью у тех, кто заботится о своём здоровье и стремится к активному долголетию.