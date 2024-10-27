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Новый физкультурный клуб открыл двери для жителей Сыкытвкара

Новый физкультурный клуб открыл двери для жителей СыкытвкараФото из архива Pro Города

Сыктывкарцы могут посетить спортивный клуб, где проходят бесплатные тренировки. Об этом пишет мэр города Владимир Голдин.

В доме 17/1 по Сысольскому шоссе открылся долгожданный физкультурный клуб, созданный по инициативе местных жителей. Эта часть города остро нуждалась в объектах для занятий спортом, и теперь её жители получили современный спортцентр прямо по месту жительства. В освободившемся помещении дома был обустроен клуб, который уже привлекает любителей активного образа жизни.

В физкультурном клубе тренеры городского Центра спортмероприятий проводят открытые занятия по фитнесу, а также организуют игры в дартс, настольные игры и теннисные матчи. Групповые занятия проходят трижды в неделю и пользуются популярностью у тех, кто заботится о своём здоровье и стремится к активному долголетию.

Клуб стал одним из четырёх таких учреждений в городе и активно поддерживает проект «Спортивный Сыктывкар». В рамках этой программы в сентябре проходят бесплатные тренировки по 16 различным спортивным направлениям на 12 площадках, из которых 7 находятся в помещениях. Новый клуб на Сысольском шоссе выступает ярким примером успешного развития городской инфраструктуры для спорта и активного отдыха.

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