Теперь под запретом: пассажиры побелели от злости и вернули билеты обратно - осенняя неожиданность от РЖД

Фото из архива "Про Города"

Эти изменения затрагивают всех пассажиров железнодорожного транспорта и могут оказаться неожиданностью для многих. Изменения для пассажиров вагонов

Одним из ключевых изменений является использование нижних полок пассажирами, имеющими билеты на верхние места. Если раньше это было дозволено, то теперь каждый должен оставаться на своём месте. Однако предоставлены временные промежутки, когда нижние полки могут использоваться пассажирами верхних мест:

С 7:00 до 10:00 — время завтрака;

С 12:00 до 15:00 — обеденный период;

С 19:00 до 21:00 — ужин.

Эти интервалы позволяют пассажирам с верхними местами использовать столы для приёма пищи.

Контроль за использованием устройств

Также изменились правила применения гаджетов — использование устройств с высокой громкостью запрещено. Для обеспечения комфортной атмосферы любые занятия музыкой и репетиции на борту не допускаются.

Рекомендации по покупке билетов на осенние поездки

Чтобы избежать трудностей с приобретением билетов на осенние маршруты, рекомендуется приобретать их заранее. Возможность покупки открывается за 90 дней до отправления. Откладывание покупки может привести к нехватке мест и отмене поездки.

Другие ограничения в поездах РЖД

Стоит помнить и о следующих правилах:

Перевозка питомцев возможна только при наличии соответствующих документов и в специальных контейнерах. Курение полностью запрещено как в вагонах, так и в тамбурах. Крупный багаж не должен перекрывать проходы. Алкоголь можно употреблять только в вагоне-ресторане или баре.

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