В Сыктывкаре состоится презентация тактильных моделей архитектурных памятников города

Фото из архива Pro Города

Инклюзивная экскурсия пройдёт в Сыктывкаре. Мероприятия для людей с нарушение зрения пройдёт в одном из музеев города. Как сообщает Минкульт Коми, 29 октября в 11:30 в Литературном музее И.А. Куратова пройдет мероприятие для людей с нарушением зрения. В рамках пешеходной экскурсии «Архитектурный код Сыктывкара» участники смогут познакомиться с историей и архитектурой города через прикосновение.

Главная идея проекта — сделать культуру доступной для всех. Во время экскурсии откроется новый маршрут, где участники смогут ощутить на ощупь модели исторических зданий и узнать больше об их архитектурных стилях.

Музей приобрел тактильные модели благодаря усилиям Михаила и Ольги Шу. Теперь на маршруте представлены тактильные копии Литературного музея, Главного управления МЧС России по Республике Коми, Национальной галереи и других зданий. Эти модели будут использоваться на постоянной основе, поддерживая инклюзивные занятия, которые фокусируются на звуках, запахах и прикосновениях, позволяя лучше понять архитектурное наследие Сыктывкара.