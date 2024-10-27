В Сыктывкаре состоится презентация тактильных моделей архитектурных памятников города
- 12:45 27 октября
- 6+
- Анастасия Амелькина
Инклюзивная экскурсия пройдёт в Сыктывкаре. Мероприятия для людей с нарушение зрения пройдёт в одном из музеев города.
Как сообщает Минкульт Коми, 29 октября в 11:30 в Литературном музее И.А. Куратова пройдет мероприятие для людей с нарушением зрения. В рамках пешеходной экскурсии «Архитектурный код Сыктывкара» участники смогут познакомиться с историей и архитектурой города через прикосновение.
Главная идея проекта — сделать культуру доступной для всех. Во время экскурсии откроется новый маршрут, где участники смогут ощутить на ощупь модели исторических зданий и узнать больше об их архитектурных стилях.
Музей приобрел тактильные модели благодаря усилиям Михаила и Ольги Шу. Теперь на маршруте представлены тактильные копии Литературного музея, Главного управления МЧС России по Республике Коми, Национальной галереи и других зданий. Эти модели будут использоваться на постоянной основе, поддерживая инклюзивные занятия, которые фокусируются на звуках, запахах и прикосновениях, позволяя лучше понять архитектурное наследие Сыктывкара.
Все это стало возможным благодаря программе «Особый взгляд» Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», благодаря победе в конкурсе по созданию тактильных копий музейных экспонатов.