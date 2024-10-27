Жители Коми стали есть меньше хлеба
- 21:45 27 октября
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- Анастасия Амелькина
В 2023 году в Коми было произведено впечатляющее количество хлеба и хлебобулочных изделий, достигшее отметки в 24 тысячи тонн. Об этом сообщает Минсельхоз региона, ссылаясь на Комистат.
Это не просто цифра; она отражает труд и усилия хлебопекарной отрасли региона. Производители, стремясь удовлетворить разнообразные вкусы и потребности потребителей, предлагают широкий ассортимент продукции. Современные подходы к производству позволяют обогащать хлебный ассортимент микронутриентами. Эти жизненно важные элементы, такие как витамины и микроэлементы, играют значительную роль в поддержании нормального обмена веществ и способствует укреплению здоровья населения.
Стоит отметить, что пищевые привычки жителей Коми претерпели значительные изменения. Трансформации в культуре потребления пищи привели к тому, что хлеб стал занимать меньшее место в рационе.
В 2023 году статистика показала, что среднестатистический житель Республики потребил около 33 килограммов хлеба. Этот показатель на 7 килограммов меньше в сравнении с тем, что было зарегистрировано пять лет назад. Снижение уровня потребления может быть связано с новыми тенденциями в питании, большей осведомленностью о здоровом образе жизни, а также с расширением доступности разнообразных пищевых продуктов.