Жители Коми стали есть меньше хлеба

В 2023 году в Коми было произведено впечатляющее количество хлеба и хлебобулочных изделий, достигшее отметки в 24 тысячи тонн. Об этом сообщает Минсельхоз региона, ссылаясь на Комистат.

Это не просто цифра; она отражает труд и усилия хлебопекарной отрасли региона. Производители, стремясь удовлетворить разнообразные вкусы и потребности потребителей, предлагают широкий ассортимент продукции. Современные подходы к производству позволяют обогащать хлебный ассортимент микронутриентами. Эти жизненно важные элементы, такие как витамины и микроэлементы, играют значительную роль в поддержании нормального обмена веществ и способствует укреплению здоровья населения.