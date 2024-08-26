Салат "Тройка" из баклажанов: шикарная заготовка на зиму всего из трех видов овощей

Салат "Тройка" из баклажанов на зиму: хорош в качестве салата или гарнира в холода

Осень — время, когда природа дарит нам изобилие овощей и фруктов, среди которых особое место занимают баклажаны. Эти удивительные плоды обладают неповторимым вкусом и ароматом, а также множеством полезных свойств.