Салат "Тройка" из баклажанов: шикарная заготовка на зиму всего из трех видов овощей
- 21:33 26 августа
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Салат "Тройка" из баклажанов на зиму: хорош в качестве салата или гарнира в холода
Осень — время, когда природа дарит нам изобилие овощей и фруктов, среди которых особое место занимают баклажаны. Эти удивительные плоды обладают неповторимым вкусом и ароматом, а также множеством полезных свойств.
Салат "Тройка" из баклажанов — отличный способ сохранить овощи на зиму. Этот рецепт несложен и подходит даже начинающим поварам, пишет pravda.ru.
Ингредиенты:
- баклажаны — 700 г;
- помидоры — 500 г;
- болгарский перец — 600 г;
- лук репчатый — 300 г;
- чеснок — 15 г;
- перец чили (по желанию) — 5 г;
- соль — 10 г;
- сахар — 20 г;
- уксус — 20 мл;
- растительное масло — 100 мл.
Приготовление
- Вымойте баклажаны и нарежьте их кружочками толщиной 1 см.
- Посолите баклажаны и оставьте на 20 минут. Затем промойте их водой.
- Налейте растительное масло в кастрюлю и выложите туда баклажаны.
- Вымойте помидоры, нарежьте их дольками и добавьте к баклажанам.
- Разрежьте болгарский перец пополам, удалите семена и нарежьте соломкой. Мелко нарежьте острый перец.
- Очистите и нарежьте лук полукольцами или четвертькольцами.
- Измельчите чеснок.
- Добавьте в кастрюлю соль, сахар, уксус и аккуратно перемешайте деревянной лопаткой.
- Накройте кастрюлю крышкой и варите на медленном огне в течение 30 минут.
- Подготовьте банки для закатывания.
- Разложите салат по банкам и закатайте их.
- Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.