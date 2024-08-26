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Салат "Тройка" из баклажанов: шикарная заготовка на зиму всего из трех видов овощей

Салат "Тройка" из баклажанов: шикарная заготовка на зиму всего из трех видов овощейcommons.wikimedia.org

Салат "Тройка" из баклажанов на зиму: хорош в качестве салата или гарнира в холода

Осень — время, когда природа дарит нам изобилие овощей и фруктов, среди которых особое место занимают баклажаны. Эти удивительные плоды обладают неповторимым вкусом и ароматом, а также множеством полезных свойств.

Салат "Тройка" из баклажанов — отличный способ сохранить овощи на зиму. Этот рецепт несложен и подходит даже начинающим поварам, пишет pravda.ru.

Ингредиенты:

  • баклажаны — 700 г;
  • помидоры — 500 г;
  • болгарский перец — 600 г;
  • лук репчатый — 300 г;
  • чеснок — 15 г;
  • перец чили (по желанию) — 5 г;
  • соль — 10 г;
  • сахар — 20 г;
  • уксус — 20 мл;
  • растительное масло — 100 мл.

Приготовление

  1. Вымойте баклажаны и нарежьте их кружочками толщиной 1 см.
  2. Посолите баклажаны и оставьте на 20 минут. Затем промойте их водой.
  3. Налейте растительное масло в кастрюлю и выложите туда баклажаны.
  4. Вымойте помидоры, нарежьте их дольками и добавьте к баклажанам.
  5. Разрежьте болгарский перец пополам, удалите семена и нарежьте соломкой. Мелко нарежьте острый перец.
  6. Очистите и нарежьте лук полукольцами или четвертькольцами.
  7. Измельчите чеснок.
  8. Добавьте в кастрюлю соль, сахар, уксус и аккуратно перемешайте деревянной лопаткой.
  9. Накройте кастрюлю крышкой и варите на медленном огне в течение 30 минут.
  10. Подготовьте банки для закатывания.
  11. Разложите салат по банкам и закатайте их.
  12. Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

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