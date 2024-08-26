Детсады Сыктывкара: к чему готовиться родителям и их чадам перед Днем знаний
- 22:00 26 августа
- 0+
- Дарья Шучалина
Первого сентября юные жители столицы Коми отправятся не только в школы, но и в детские сады. Готовы ли учреждения дошкольного образования ко встрече с маленькими воспитанниками?
Как сообщили «Про Городу» в администрации Сыктывкара, комиссия завершила приемку 58-ми дошкольных образовательных учреждений к новому учебному году.
- В детских садах решены все вопросы противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности. Инженерная инфраструктура полностью подготовлена для работы в зимний период, - уточнили нам в профильном управлении. - Оснащенная предметно-пространственная среда позволит претворить в жизнь образовательную программу дошкольного образования в полном объеме.
Территории детских садов преображены, так что выглядят ухоженно с ландшафтным разнообразием форм декорирования.
- Созданы условия для физического развития подопечных, игровой и продуктивной деятельности малышей, - уточнили нам в управлении. - Музыкальные, физкультурные, тренажерные залы, студии, библиотеки, сенсорные комнаты и другие центры развития помогут воспитателям сформировать современное образовательное пространство для всестороннего гармоничного развития дошколят Сыктывкара.
В администрации чиновники поблагодарили педколлективы детсадов за то, что лето провели с пользой - создали комфортные условия для ребят.