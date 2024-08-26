Детсады Сыктывкара: к чему готовиться родителям и их чадам перед Днем знаний

Первого сентября юные жители столицы Коми отправятся не только в школы, но и в детские сады. Готовы ли учреждения дошкольного образования ко встрече с маленькими воспитанниками?

Как сообщили «Про Городу» в администрации Сыктывкара, комиссия завершила приемку 58-ми дошкольных образовательных учреждений к новому учебному году.

- В детских садах решены все вопросы противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности. Инженерная инфраструктура полностью подготовлена для работы в зимний период, - уточнили нам в профильном управлении. - Оснащенная предметно-пространственная среда позволит претворить в жизнь образовательную программу дошкольного образования в полном объеме.

Территории детских садов преображены, так что выглядят ухоженно с ландшафтным разнообразием форм декорирования.