Большая часть сыктывкарцев против введения школьной формы времен СССР и Царской России

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Недавний опрос службы SuperJob среди экономически активных жителей Сыктывкара выявил интересные взгляды граждан на школьную форму. Согласно исследованию, лишь незначительное число сыктывкарцев поддерживает предложение депутата Виталия Милонова вернуть школьную форму, похожую на образцы императорской России и Советского Союза.

Напомним, Виталий Милонов предложил Министерству просвещения ввести новую школьную форму, похожу на одежду начала XX века и советской эпохи. Также, по его мнению, такие наряды вернули бы школьной одежде историческую преемственность и патриотизм. Однако результаты опроса SuperJob показывают, что большинство людей не согласны с мнением депутата.

Так, согласно данным сервиса, лишь 21% родителей школьников из Сыктывкара желают, чтобы их дети носили форму в историческом стиле. Большинство респондентов считают, что школьная одежда должна отражать современные тенденции. 67% опрошенных высказались за то, чтобы форма соответствовала актуальным модным и функциональным трендам, и матери, в частности (69%), были против возврата к старинным стилям.

Добавим, что мужчины чаще поддерживают идею возврата к исторической форме (34% против 18% среди женщин). Старшие респонденты также чаще высказываются в поддержку формы в советском стиле, что может указывать на ностальгию и приверженность традициям.