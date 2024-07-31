С 1 августа жизнь всех неработающих россиян изменится навсегда: Татьяна Голикова раскрыла указ

К такому люди не готовы В 2024 году в России стартует новый этап модернизации пенсионной системы, цель которого — улучшение благосостояния пенсионеров. С 1 июля 2024 года средний размер пенсии по старости значительно возрастет до 18 521 рубля благодаря дополнительным бюджетным ассигнованиям.

Однако, вместе с увеличением пенсионных выплат изменятся и условия назначения страховой пенсии по старости. С 2028 года начнут действовать возрастные ограничения: для женщин — 60 лет, для мужчин — 65 лет, которые сейчас проходят этап переходной пенсионной реформы. В 2024 году на пенсию смогут выходить инвалиды, родители и опекуны детей-инвалидов, а также работники, занятые во вредных условиях труда.

Также будет увеличиваться минимальный трудовой стаж: в 2024 году он должен составлять не менее 14 лет, а в 2025 году — не менее 15 лет. Кроме того, потребуется накопить не менее 25,8 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) в 2024 году, и не менее 28,2 ИПК в 2025 году.