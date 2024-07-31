В Коми собаки нападают на людей: прокуратура требует создать приют для животных

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Прокуратура Княжпогостского района в судебном порядке требует создать приют для беспризорных животных. Об этом сообщают в пресс-службе региональных надзорных органов. В ходе проверки исполнения законодательства по использованию бюджетных средств, направленных на отлов и содержание бездомных животных, прокуратура Княжпогостского района выявила некоторые проблемы. Ежегодно Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми и администрация Княжпогостского района заключают соглашения на предоставление субвенций из республиканского бюджета для мероприятий с животными без владельцев.

Администрация района заключает муниципальные контракты с ООО «Аракс» на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных, используя эти средства. С 2022 года по настоящее время ООО «Аракс» сообщает, что 51 отловленная собака была возвращена в прежние места обитания. Однако заявки на отлов беспризорных собак продолжают поступать от граждан, а в полицию поступают сообщения о нападениях животных на людей.

Отловленные бездомные собаки возвращаются обратно из-за нехватки мест в приютах, что не обеспечивает безопасность граждан. Прокуратура обратилась в суд с иском, требуя, чтобы администрация Княжпогостского района приняла меры для выделения земельного участка и создания на нем приюта для бездомных животных. Также прокуратура требует, чтобы Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми обеспечило финансирование этих мероприятий.