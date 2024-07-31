Когда убирать лук в 2024 году: лучшие дни по Лунному календарю
- 07:15 31 июля
- 12+
- Служба новостей
Время уборки репчатого лука с грядки уже наступило. Понять, что он созрел не сложно. Как говорят специалисты, если половина перьев пожелтело и полегло, значит пора собирать урожай. О готовности просигнализирует и сама луковица, шейка у нее истончится, а шелуха приобретет золотистый цвет.
Если все признаки налицо, тянуть не стоит, иначе лук начнет прорастать заново или загнивать.
Если вы прислушиваетесь к Лунному календарю, то в 2024 году лучшими днями для уборки лука считаются последние дни июля, а также 3,5, 8, 11, 13, 14 и 15 августа.
После того, как лук извлеки из земли, его следует рассортировать и хорошо просушить теплом проветриваемом месте. Затем его нужно разложить в деревянные ящики, плетеные корзины, тканевые мешки или специальные сетки для хранения овощей и отправить на хранение.
Укладывайте урожай правильно. Слой насыпаемого на хранение лука не должен превышать 30 см. Расстояние между луковицами можно присыпать шелухой. Чтобы лук не пророс раньше времени, температура должна быть около +20, идеальной считается около +15 градусов. Самый крайний порог – не ниже 0. Очень важно, чтобы в помещении была оптимальная влажность около 50-70% для квартиры и 75-90% для подвала, пишет izvmor.ru.