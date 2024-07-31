Когда убирать лук в 2024 году: лучшие дни по Лунному календарю

Время уборки репчатого лука с грядки уже наступило. Понять, что он созрел не сложно. Как говорят специалисты, если половина перьев пожелтело и полегло, значит пора собирать урожай. О готовности просигнализирует и сама луковица, шейка у нее истончится, а шелуха приобретет золотистый цвет.

Если все признаки налицо, тянуть не стоит, иначе лук начнет прорастать заново или загнивать.