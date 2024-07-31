Инвалиду второй группы из Ухты государство не выделило необходимый протез голени

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Лишь после вмешательства прокуратуры житель Ухты получил нужное техническое средство реабилитации. Об этом сообщают в пресс-службе региональных надзорных органов. Прокуратура города Ухты провела проверку после обращения местного жителя, жалующегося на нарушение его прав, связанных с предоставлением технических средств реабилитации. Выяснилось, что 59-летнему жителю Ухты, инвалиду 2 группы, согласно его индивидуальной программе реабилитации, было рекомендовано использовать модульный протез голени.

Заявление на получение этого протеза ухтинец подал в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Коми в апреле 2023 года. Несмотря на уведомление о постановке на учет, он долгое время не получал необходимое средство реабилитации. Протез был предоставлен ему только в июле 2024 года после вмешательства прокуратуры.

Городской прокурор подал иск в суд о взыскании компенсации морального вреда с ОСФР по Республике Коми в пользу инвалида за задержку в предоставлении технического средства реабилитации. Суд удовлетворил иск, постановив выплатить истцу 10 тыс. рублей.