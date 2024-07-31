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Инвалиду второй группы из Ухты государство не выделило необходимый протез голени

Инвалиду второй группы из Ухты государство не выделило необходимый протез голениФото из архива редакции

Лишь после вмешательства прокуратуры житель Ухты получил нужное техническое средство реабилитации. Об этом сообщают в пресс-службе региональных надзорных органов.

Прокуратура города Ухты провела проверку после обращения местного жителя, жалующегося на нарушение его прав, связанных с предоставлением технических средств реабилитации. Выяснилось, что 59-летнему жителю Ухты, инвалиду 2 группы, согласно его индивидуальной программе реабилитации, было рекомендовано использовать модульный протез голени.

Заявление на получение этого протеза ухтинец подал в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Коми в апреле 2023 года. Несмотря на уведомление о постановке на учет, он долгое время не получал необходимое средство реабилитации. Протез был предоставлен ему только в июле 2024 года после вмешательства прокуратуры.

Городской прокурор подал иск в суд о взыскании компенсации морального вреда с ОСФР по Республике Коми в пользу инвалида за задержку в предоставлении технического средства реабилитации. Суд удовлетворил иск, постановив выплатить истцу 10 тыс. рублей.

После вступления решения в законную силу прокуратура будет следить за его исполнением.

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