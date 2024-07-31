Житель Коми хотел продлить полис ОМС и потерял полмиллиона рублей

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Троицко-Печорске мошенники под предлогом оформления полиса ОМС выманили у местного жителя полмиллиона рублей. Детали преступления рассказали в пресс-службе регионального МВД. По информации ведомства, в районное отделение полиции обратился местный житель, родившийся в 1981 году. Он рассказал, что стал жертвой аферистов.

Полиция выяснила, что пострадавшему позвонил неизвестный, и представился сотрудником фонда обязательного медицинского страхования. Злоумышленник убедил его, что полис ОМС скоро истечет и предложил продлить его, пройдя по определенной ссылке. Мужчина должен был ввести свои актуальные данные и сообщить код из SMS-сообщения.

Позже потерпевшему позвонил якобы сотрудник банка. Он уверил сельчанина, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя и предложил избежать этого. Для этого мужчине предложили оформить встречные займы и перевести их на так называемую "депозитную ячейку".

Следуя указаниям, мужчина перевел аферистам 500 тысяч рублей.