В одном из поселков Коми местный житель украл у сыктывкарца деньги, а потом убил его

Фото СУ СКР Чувашии

В прокуратуре Корткеросского района принято обвинительное заключение в связи с делом об убийстве при неочевидных обстоятельствах. В апреле 2024 года в отделение полиции Корткеросского района поступило сообщение о пропаже жителя Сыктывкара, который трудился на пилораме в поселке Визябоже. Спустя месяц местный житель обнаружил в заброшенном сарае на территории этого поселка тело мужчины с признаками насильственной смерти. Впоследствии было установлено, что умерший – тот самый пропавший сыктывкарец.

В ходе расследования выяснилось, что к убийству причастен 44-летний житель Визябожа, работавший на одной пилораме с жителем Сыктывкара. Причиной убийства стало возникновение конфликта, в ходе которого потерпевший обвинил мужчину в краже денег. Не желавший признаваться в хищении житель Визябожа убил сыктывкарца.

Заместитель прокурора данного района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против 44-летнего жителя Визябожа. Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).