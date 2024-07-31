На реке в Коми пропал ребенок и его отец

Спасатели из Интинского и Печорского аварийно-спасательных отрядов "СПАС-КОМИ" при Комитете ГО и ЧС 29 июля отправились на реку Кожим в Приполярном Урале.

По данным управления, в этом районе без вести пропали туристы из Москвы — отец и его сын 2010 года рождения. Зарегистрированная группа из двух человек не вернулась после сплава по реке Кожим, и связь с ними отсутствует.