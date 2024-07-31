На реке в Коми пропал ребенок и его отец
- 07:30 31 июля
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- Татьяна Зубова
Спасатели из Интинского и Печорского аварийно-спасательных отрядов "СПАС-КОМИ" при Комитете ГО и ЧС 29 июля отправились на реку Кожим в Приполярном Урале.
По данным управления, в этом районе без вести пропали туристы из Москвы — отец и его сын 2010 года рождения. Зарегистрированная группа из двух человек не вернулась после сплава по реке Кожим, и связь с ними отсутствует.
Запрос на проведение поисковых операций поступил из столицы России. 29 июля интинские спасатели обследовали местность, а сегодня к ним присоединятся специалисты из Печоры для усиления поисковых работ.
Напомним, ранее мы писали о возобновлении поисков подростка из Коми, что пропал на реке Печоре четыре года назад. Тогда молодой человек отправился на рыбалку со своим 17-летним приятелем. Что произошло дальше с подростками остается неизвестным.