Еще один теплый день с грозами ожидается в Коми 31 июля

В ночное время в отдельных районах, а днем почти повсеместно, вероятны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром возможен местами туман. Ветер будет дуть преимущественно с востока со скоростью 3-8 метров в секунду, в отдельных местах возможны порывы до 12 метров в секунду. Ночная температура воздуха ожидается в пределах +10…+15°С, днем потеплеет до +20…+25°С.

В Сыктывкаре также в ближайшие сутки синоптики обещают облачную погоду с возможными прояснениями. При этом в ночные часы значительных осадков не ожидается, а днем пройдут кратковременные дожди. Специалисты также прогнозируют грозы в этот день. Ночью возможен туман. Ветер подует с востока, северо-востока. Его скорость не превысит 3-8 метров в секунду. В ночное время столбик термометра опустится до отметки +11…+13°С, а днем станет теплее - около +21…+23°С.