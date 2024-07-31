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Наказала мошенника: пенсионерка из Ухты через суд вернула украденные аферистом деньги

Наказала мошенника: пенсионерка из Ухты через суд вернула украденные аферистом деньги Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Жительница Коми смогла через суд вернуть деньги, которые обманным путём выманить у неё аферист из Саратова. Детали истории рассказали в пресс-службе региональной Прокуратуры.

Согласно материалам дела, в декабре 2023 года на связь с ухтинкой вышел незнакомец, предлагая ей помощь. Поддавшись влиянию злоумышленника, женщина через банкомат выполнила ряд операций со своей банковской картой, в результате чего потеряла больше 13 тысяч рублей.

В ходе следствия выяснилось, что деньги были поступили на банковский счет, принадлежащий жителю Саратова. Прокурор Ухты подал иск о возврате незаконно полученных средств и выплате процентов за пользование чужими деньгами. Суд согласился с требованиями истца и удовлетворил иск.

После вступления решения в законную силу прокуратура будет следить за его фактическим исполнением.

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