Наказала мошенника: пенсионерка из Ухты через суд вернула украденные аферистом деньги
- 08:45 31 июля
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- Татьяна Зубова
Жительница Коми смогла через суд вернуть деньги, которые обманным путём выманить у неё аферист из Саратова. Детали истории рассказали в пресс-службе региональной Прокуратуры.
Согласно материалам дела, в декабре 2023 года на связь с ухтинкой вышел незнакомец, предлагая ей помощь. Поддавшись влиянию злоумышленника, женщина через банкомат выполнила ряд операций со своей банковской картой, в результате чего потеряла больше 13 тысяч рублей.
В ходе следствия выяснилось, что деньги были поступили на банковский счет, принадлежащий жителю Саратова. Прокурор Ухты подал иск о возврате незаконно полученных средств и выплате процентов за пользование чужими деньгами. Суд согласился с требованиями истца и удовлетворил иск.
После вступления решения в законную силу прокуратура будет следить за его фактическим исполнением.