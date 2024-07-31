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Под Корткеросом в ДТП с микроавтобусом пострадал трехлетний ребенок

Под Корткеросом в ДТП с микроавтобусом пострадал трехлетний ребенокФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Корткеросском районе в минувшие сутки произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса ГАЗель. Об этом сообщили в региональном Управлении Госавтоинспекции.

По информации ведомства, инцидент произошел вчера, 30 июля, в 12:40. 44-летний мужчина, управляя автобусом, двигался по маршруту из Корткероса в Мордино. На 41-м километре дороги Корткерос - Мордино - Лопыдино ему не удалось удержать управление, в результате чего машину унесло с трассы, и она врезалась в дерево.

В аварии пострадали три человека. Шофер получил перелом носа, а также ушибы коленных суставов. Под вопросом закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

У 39-летнего пассажира медики диагностировали открытый перелом правой стопы и ушиб правого коленного сустава. Относительно закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения мозга – диагноз под вопросом. Мужчина доставлен в больницу.

Трехлетний пассажир ГАЗели также получил травмы, включая гематому волосистой части головы с правой стороны и ушибы. Также под вопросом закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, госпитализация не потребовалась. В полиции отметили, что детское удерживающее устройство уберегло ребенка от более серьезных травм.

Добавим, водитель микроавтобуса в течение года дважды нарушал правила дорожного движения. Его стаж вождения насчитывает 13 лет.

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