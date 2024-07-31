Под Корткеросом в ДТП с микроавтобусом пострадал трехлетний ребенок

В Корткеросском районе в минувшие сутки произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса ГАЗель. Об этом сообщили в региональном Управлении Госавтоинспекции.

По информации ведомства, инцидент произошел вчера, 30 июля, в 12:40. 44-летний мужчина, управляя автобусом, двигался по маршруту из Корткероса в Мордино. На 41-м километре дороги Корткерос - Мордино - Лопыдино ему не удалось удержать управление, в результате чего машину унесло с трассы, и она врезалась в дерево.