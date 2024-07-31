Синоптик рассказал о погоде в август 2024 — прогнозы совсем не радуют

Фото из архива "Про Города"

Жителям столичного региона придется попрощаться с жаркой погодой - надвигающееся похолодание внесет существенные коррективы в погодные условия августа 2024 года. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, нынешние выходные станут последними, когда температура воздуха будет приближаться к отметке в 30 градусов. Уже в следующем месяце ситуация кардинально изменится - дневные температуры будут достигать максимум 21 градуса тепла, а ночные понизятся до отметки около 12 градусов.

"Август не будет щедрым на тепло: по температурному фону - близкому к многолетней норме, ночь - плюс 12, день - плюс 21,5 с незначительным, на 0,5-1 градус, превышением нормы и с дефицитом осадков в 20%", - рассказал синоптик, чьи слова приводит информационное агентство РИА "Новости".

Эта информация существенно отличается от прогноза, озвученного ранее главным специалистом информационного агентства "Метеоновости" Татьяной Поздняковой. Всего несколько дней назад она сообщала, что жаркая погода сохранится как минимум до 6-7 августа. Однако, похоже, что в атмосфере произошли довольно быстрые изменения.

Ранее климатолог Алексей Кокорин уже предсказывал похолодание в августе 2024 года. Еще весной эксперт отмечал, что в этот период должна завершиться фаза Эль-Ниньо, начавшаяся в мае 2023 года. По его словам, когда мировой океан перестанет отдавать тепло в атмосферу и начнет его поглощать, в августе температуры будут ниже обычных значений. Судя по заявлениям синоптиков, прогноз Кокорина оказался верным.

Таким образом, жители Москвы и Подмосковья буквально на днях будут вынуждены распрощаться с летним теплом и приготовиться к более прохладному августу. Вместо комфортной жары им придется адаптироваться к существенному снижению температур, которые будут лишь незначительно превышать климатическую норму. Эти изменения в погодных условиях могут стать серьезным испытанием для многих, привыкших к неизменному летнему зною.

Резкое охлаждение атмосферы в последнем летнем месяце вызывает определенную обеспокоенность. Столь стремительный переход от жары к похолоданию может оказать негативное влияние на самочувствие людей, привести к сезонным заболеваниям и потребует от них быстрой адаптации к новым погодным реалиям. Однако, стоит отметить, что аномальная жара также несет свои риски, поэтому некоторое снижение температур может иметь и положительные последствия для здоровья и комфорта жителей.