В селе Визинга отметят День десантника: силачи будут поднимать бревно весом 50 кг
- 11:45 31 июля
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- Елизавета Петрова
Фото из архива редакции
В селе Визинга состоится празднование Дня десантных войск. Об этом сообщают в правительстве Коми.
2 августа, в пятницу, в парке «Патриот» начнётся спортивно-развлекательная программа. Мероприятие начнется в 12:00.
Участников и гостей ждут: поднятие бревна в 50 кг, перетягивание каната, пневматический тир, командный лазертаг, бросание ножа и топора, бег по мосту и бревну на время, разборка и сборка автомата на скорость, полоса препятствий, метание покрышек.
На концертной площадке выступят группы «Darkin Brothers», «Пламя 21», «Регион 11» и другие. Приглашаются все желающие. Вход свободный.
В этот же день в Сыктывкаре 2 августа у мемориала «Скорбящий воин» пройдёт торжественный митинг, посвящённый Дню создания ВДВ России.