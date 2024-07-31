В селе Визинга отметят День десантника: силачи будут поднимать бревно весом 50 кг

Фото из архива редакции

В селе Визинга состоится празднование Дня десантных войск. Об этом сообщают в правительстве Коми. 2 августа, в пятницу, в парке «Патриот» начнётся спортивно-развлекательная программа. Мероприятие начнется в 12:00.

Участников и гостей ждут: поднятие бревна в 50 кг, перетягивание каната, пневматический тир, командный лазертаг, бросание ножа и топора, бег по мосту и бревну на время, разборка и сборка автомата на скорость, полоса препятствий, метание покрышек.

На концертной площадке выступят группы «Darkin Brothers», «Пламя 21», «Регион 11» и другие. Приглашаются все желающие. Вход свободный.