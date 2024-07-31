Не покупайте арбуз раньше этого срока: как точно выбрать без нитратов - поможет один трюк
- 11:05 31 июля
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- Служба новостей
Арбузы появляются на прилавках магазинов уже в июне, привлекая внимание покупателей. Однако сезон спелых и безопасных бахчевых в России начинается только в августе. Употребление ранних арбузов связано с риском получить отравление, сопровождающееся тяжелыми симптомами, отмечают специалисты на sport24 (18+).
Когда можно начинать есть арбузы?
Основная часть арбузов доставляется в регионы России из Краснодарского края, Астраханской и Ростовской области. Лето в этих регионах теплое, но даже при таких условиях арбузы созревают только к концу августа. Для ускорения созревания производители используют ускорители роста, которые в народе называют нитратами. Эти соединения азота благоприятно влияют на рост и созревание фруктов, но негативно сказываются на здоровье человека.
Нитраты способствуют развитию патогенной кишечной микрофлоры, выделяющей токсины, что может привести к отравлению и повышает риск возникновения онкологических заболеваний. Они также негативно влияют на обмен веществ и замедляют всасывание витаминов. Врачи рекомендуют начинать есть арбузы не раньше середины августа.
Признаки отравления арбузом
Наибольшему риску подвержены дети, беременные женщины и люди с хроническими расстройствами пищеварения. Симптомы отравления арбузом включают:
- Диарея
- Тошнота и рвота
- Дискомфорт и боли в животе
- Тяжесть и боль в правом подреберье
- Слабость и озноб
- Повышение температуры тела
- Снижение давления
- Повышенное потоотделение
Отравление арбузом может пройти самостоятельно. Если нет обезвоживания, достаточно будет соблюдать следующие меры:
- Обеспечить покой, постельный режим.
- Пить достаточное количество чистой воды.
- Принять препараты для борьбы с неприятными симптомами: сорбенты, электролиты, обезболивающие средства.
Как выбрать арбуз без нитратов?
Чтобы избежать отравления арбузом, важно правильно выбрать этот продукт. Признаки наличия нитратов в арбузе:
- Слишком красный цвет мякоти с фиолетовым оттенком.
- Желтые или коричневые волокна.
- Ровный и гладкий срез.
- Горьковатый вкус.
Еще один способ проверить наличие нитратов — опустить мякоть арбуза в стакан с водой. Если вода окрашивается, это свидетельствует о высоком содержании ускорителей роста, сообщает ussurmedia.ru.