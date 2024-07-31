Не покупайте арбуз раньше этого срока: как точно выбрать без нитратов - поможет один трюк

Арбузы появляются на прилавках магазинов уже в июне, привлекая внимание покупателей. Однако сезон спелых и безопасных бахчевых в России начинается только в августе. Употребление ранних арбузов связано с риском получить отравление, сопровождающееся тяжелыми симптомами, отмечают специалисты на sport24 (18+).

Когда можно начинать есть арбузы?

Основная часть арбузов доставляется в регионы России из Краснодарского края, Астраханской и Ростовской области. Лето в этих регионах теплое, но даже при таких условиях арбузы созревают только к концу августа. Для ускорения созревания производители используют ускорители роста, которые в народе называют нитратами. Эти соединения азота благоприятно влияют на рост и созревание фруктов, но негативно сказываются на здоровье человека.