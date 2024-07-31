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Не покупайте арбуз раньше этого срока: как точно выбрать без нитратов - поможет один трюк

Не покупайте арбуз раньше этого срока: как точно выбрать без нитратов - поможет один трюк

Арбузы появляются на прилавках магазинов уже в июне, привлекая внимание покупателей. Однако сезон спелых и безопасных бахчевых в России начинается только в августе. Употребление ранних арбузов связано с риском получить отравление, сопровождающееся тяжелыми симптомами, отмечают специалисты на sport24 (18+).

Когда можно начинать есть арбузы?

Основная часть арбузов доставляется в регионы России из Краснодарского края, Астраханской и Ростовской области. Лето в этих регионах теплое, но даже при таких условиях арбузы созревают только к концу августа. Для ускорения созревания производители используют ускорители роста, которые в народе называют нитратами. Эти соединения азота благоприятно влияют на рост и созревание фруктов, но негативно сказываются на здоровье человека.

Нитраты способствуют развитию патогенной кишечной микрофлоры, выделяющей токсины, что может привести к отравлению и повышает риск возникновения онкологических заболеваний. Они также негативно влияют на обмен веществ и замедляют всасывание витаминов. Врачи рекомендуют начинать есть арбузы не раньше середины августа.

Признаки отравления арбузом

Наибольшему риску подвержены дети, беременные женщины и люди с хроническими расстройствами пищеварения. Симптомы отравления арбузом включают:

  • Диарея
  • Тошнота и рвота
  • Дискомфорт и боли в животе
  • Тяжесть и боль в правом подреберье
  • Слабость и озноб
  • Повышение температуры тела
  • Снижение давления
  • Повышенное потоотделение

Отравление арбузом может пройти самостоятельно. Если нет обезвоживания, достаточно будет соблюдать следующие меры:

  • Обеспечить покой, постельный режим.
  • Пить достаточное количество чистой воды.
  • Принять препараты для борьбы с неприятными симптомами: сорбенты, электролиты, обезболивающие средства.

Как выбрать арбуз без нитратов?

Чтобы избежать отравления арбузом, важно правильно выбрать этот продукт. Признаки наличия нитратов в арбузе:

  • Слишком красный цвет мякоти с фиолетовым оттенком.
  • Желтые или коричневые волокна.
  • Ровный и гладкий срез.
  • Горьковатый вкус.

Еще один способ проверить наличие нитратов — опустить мякоть арбуза в стакан с водой. Если вода окрашивается, это свидетельствует о высоком содержании ускорителей роста, сообщает ussurmedia.ru.

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