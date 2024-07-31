Если так полить огурцы в первые дни августа, то к 1 сентября их станет в 2 раза больше

Огурцы — один из самых популярных овощей в наших огородах. Чтобы получить богатый урожай, важно правильно ухаживать за растениями и вовремя подкармливать их. В этой статье мы расскажем о проверенном способе подкормки огурцов, который поможет вам получить обильный урожай. Речь идет о подкормке молочной сывороткой, которая творит настоящие чудеса. Польза молочной сыворотки для огурцов

Молочная сыворотка — это натуральное средство, которое стимулирует рост растений и укрепляет их иммунитет. Она особенно полезна на начальном этапе развития растений, когда важно обеспечить рассаде оптимальные условия для роста. Хорошо подкормленная рассада вырастает здоровой, быстро приживается после пересадки и реже болеет.

Как правильно использовать молочную сыворотку

Подкормку огурцов молочной сывороткой рекомендуется проводить два раза в июле и августе. Этот метод обеспечит растения всеми необходимыми питательными веществами и поможет им активно плодоносить.

Рецепт раствора для подкормки

Для приготовления раствора вам понадобится:

50 мл молочной сыворотки

1 литр воды

Тщательно перемешайте сыворотку с водой. Полученным раствором можно поливать огурцы как корневым, так и внекорневым способом.

Корневая подкормка

Перед корневой подкормкой обязательно полейте растения чистой водой. Это поможет лучше усвоить питательные вещества. Поливайте огурцы по кругу под корень, расходуя от 0,5 до 1 литра раствора на каждый куст в зависимости от его размера. Подкормку лучше проводить в пасмурный день или в утренние и вечерние часы, чтобы избежать ожогов на листьях.

Внекорневая подкормка

Внекорневую подкормку рекомендуется проводить в те же пасмурные или вечерние часы, чтобы избежать быстрого испарения раствора и ожогов на растениях. Обрабатывайте огурцы полностью, стараясь смочить и нижние части растения. Перед применением раствор тщательно процедите, чтобы мелкие частицы молочного продукта не забили отверстия опрыскивателя.