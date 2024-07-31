Если так полить огурцы в первые дни августа, то к 1 сентября их станет в 2 раза больше
- 07:13 31 июля
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Огурцы — один из самых популярных овощей в наших огородах. Чтобы получить богатый урожай, важно правильно ухаживать за растениями и вовремя подкармливать их. В этой статье мы расскажем о проверенном способе подкормки огурцов, который поможет вам получить обильный урожай. Речь идет о подкормке молочной сывороткой, которая творит настоящие чудеса.
Польза молочной сыворотки для огурцов
Молочная сыворотка — это натуральное средство, которое стимулирует рост растений и укрепляет их иммунитет. Она особенно полезна на начальном этапе развития растений, когда важно обеспечить рассаде оптимальные условия для роста. Хорошо подкормленная рассада вырастает здоровой, быстро приживается после пересадки и реже болеет.
Как правильно использовать молочную сыворотку
Подкормку огурцов молочной сывороткой рекомендуется проводить два раза в июле и августе. Этот метод обеспечит растения всеми необходимыми питательными веществами и поможет им активно плодоносить.
Рецепт раствора для подкормки
Для приготовления раствора вам понадобится:
- 50 мл молочной сыворотки
- 1 литр воды
- Тщательно перемешайте сыворотку с водой. Полученным раствором можно поливать огурцы как корневым, так и внекорневым способом.
Корневая подкормка
Перед корневой подкормкой обязательно полейте растения чистой водой. Это поможет лучше усвоить питательные вещества. Поливайте огурцы по кругу под корень, расходуя от 0,5 до 1 литра раствора на каждый куст в зависимости от его размера. Подкормку лучше проводить в пасмурный день или в утренние и вечерние часы, чтобы избежать ожогов на листьях.
Внекорневая подкормка
Внекорневую подкормку рекомендуется проводить в те же пасмурные или вечерние часы, чтобы избежать быстрого испарения раствора и ожогов на растениях. Обрабатывайте огурцы полностью, стараясь смочить и нижние части растения. Перед применением раствор тщательно процедите, чтобы мелкие частицы молочного продукта не забили отверстия опрыскивателя.
Молочная сыворотка — это эффективное и доступное средство для подкормки огурцов. Проведите два полива этим раствором в июле и августе, и ваши кусты обязательно порадуют вас обильным урожаем. Следуйте нашим рекомендациям, и ваши огурцы будут здоровыми, крепкими и плодовитыми, пишет sevastopolmedia.ru.