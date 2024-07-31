Сразу двое приезжих рабочих пропали в одном из поселков Коми
- 08:30 31 июля
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- Татьяна Зубова
Сразу два человека пропали в посёлке Югыдьяг Усть-Куломсконо района. Речь идет об Антона Афонькине 39-ти лет и Дмитрие Остроумове 45-ти лет. Местные жители сообщают, что мужчины приехали в поселок по работе. Последний раз выходили на связь более двух недель назад, 15 июля.
Среди примет Антона Афонькина указаны: рост 180 сантиметров, телосложение худощавое, серые глаза и русые волосы. Дмитрий Остроумов также обладает высоким ростом порядка 180 сантиметров, цвет волос темно-русый, телосложение крупное, серые глаза.
Оба мужчины были одеты желто-коричневые костюмы и кроссовки.
Волонтеры-поисковики обращаются ко всем жителям региона, обладающим какой-либо актуальной информацией о местонахождении пропавших, с просьбой передать все данные по телефонам по телефону горячей линии 88007005452 или 112. Кроме этого, активисты ищут добровольцев для поисков.