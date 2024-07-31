С начала года в Коми более 2300 семей с низкими доходами получили матпомощь на покупку одежды и обуви детям

С начала текущего года в Коми более 2300 малоимущих семей получили денежную помощь для приобретения одежды и обуви для своих детей. Об этом сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Коми.

Сумма предоставляемой финансовой поддержки составляет 7368 рублей. Согласно информации, предоставленной Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, с начала года бюджет республики выделил на эти нужды свыше 17,4 млн рублей.