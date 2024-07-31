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С начала года в Коми более 2300 семей с низкими доходами получили матпомощь на покупку одежды и обуви детям

С начала года в Коми более 2300 семей с низкими доходами получили матпомощь на покупку одежды и обуви детямФото из архива редакции

С начала текущего года в Коми более 2300 малоимущих семей получили денежную помощь для приобретения одежды и обуви для своих детей. Об этом сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Коми.

Сумма предоставляемой финансовой поддержки составляет 7368 рублей. Согласно информации, предоставленной Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, с начала года бюджет республики выделил на эти нужды свыше 17,4 млн рублей.

"Финансовая помощь для покупки одежды и обуви детям предоставляется адресно. Она предназначена для тех семей, которые из-за низкого дохода нуждаются в дополнительной государственной поддержке. Независимо от того, посещает ли ребёнок детский сад или учится в школе, семья имеет право на эту помощь", - отметили в Министерстве труда и социальной защиты Республики Коми.

Эта мера поддержки очень востребована среди семей с низким уровнем доходов, и с начала года её получили уже 2362 семьи.

Министерство также напомнило, что частота получения помощи зависит от количества несовершеннолетних детей в семье. Многодетные семьи могут рассчитывать на помощь ежегодно, семьи с двумя детьми – раз в два года, а семьи с одним ребёнком – раз в три года.

Получить консультацию по вопросам предоставления материальной помощи на покупку одежды и обуви для детей можно в Центре социальной защиты населения.

Подать заявление на этот вид государственной поддержки можно в Центре социальной защиты населения по месту жительства или пребывания, в любом МФЦ «Мои Документы» на территории Республики Коми или через портал «Госуслуги».

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