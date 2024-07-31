В Коми мужчину защемило между деталями работающего станка на сапоговаляльной фабрике

Во время выполнения покрасочных работ работника зажало между элементами насадочного оборудования, что привело к тяжёлой травме. Комиссия установила, что инцидент произошёл из-за недостаточного контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работ. Случай квалифицировали как связанный с производством.