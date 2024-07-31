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В Коми мужчину защемило между деталями работающего станка на сапоговаляльной фабрике

В Коми мужчину защемило между деталями работающего станка на сапоговаляльной фабрикеfreepik.com

Мужчину зажало деталями работающего станка на производстве в Коми, сообщила трудинспекция региона.

Как сообщили в Роструде, комиссия завершила расследование серьёзного несчастного случая, случившегося 2 июля на Выльгортской сапоговаляльной фабрике.

Во время выполнения покрасочных работ работника зажало между элементами насадочного оборудования, что привело к тяжёлой травме. Комиссия установила, что инцидент произошёл из-за недостаточного контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работ. Случай квалифицировали как связанный с производством.

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