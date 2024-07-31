"Крылатые качели": опасны ли детские дворовые площадки для юных сыктывкарцев
- 12:10 31 июля
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- Дарья Шучалина
В Сыктывкаре проверены 223 детские площадки во дворах многоквартирных домов. Кто и зачем провел рейды? А главное – какие последствия ожидают владельцев игровых городков на придомовых территориях? Эксклюзивные подробности «Про Город» выяснил у инициаторов контрольных обходов столицы Коми.
Как сообщила нашему изданию руководитель Службы Коми стройжилтехнадзора Ольга Микушева, этим летом ее специалисты проверили все дворы жилфонда на территории Сыктывкара. Перед ними стояла непростая задача: обследовать состояние конструктивных элементов игровых зон для юных сыктывкарцев.
- Мы проверяли то оборудование, которое установлено на каждой площадке: качели, горки, песочницы и пр., - пояснила «Про Городу» Ольга Михайловна. – По итогам актирования мы подсчитали: 38 процентов из осмотренных нами объектов находится в неудовлетворительном состоянии.
И речь не только об отсутствии песка в песочницах или ржавчине на металлических конструкциях, куда опаснее то, что многие из них неустойчивы, что ведет к рискам падений и травмирования детей.
- Всем компаниям, управляющим домами, дворовые площадки которых опасны для детей, мы вынесли предостережения. Это означает, что управленцы жилфондом обязаны устранить выявленные нами нарушения, - отметила собеседница «Про Города». – И это притом, что в прошлом году в отношении многих компаний мы уже принимали аналогичные меры реагирования.
По словам Ольги Микушевой, летом 2023-го рейды Службы показали, что в неудовлетворительном состоянии находился 71 процент детских дворовых площадок.
Примечательно то, что проверками и в прошлом, и в текущем году надзорное ведомство охватило не только те дворы, где игровые зоны расположены на участках, находящихся в собственности жильцов дома. Сил и энергии у проверяющих хватило и на обходы дворов, где земля находится на балансе муниципалитета, и это означает, что приводить в порядок детские площадки должна администрация Сыктывкара.
На вопрос «Про Города», как поступят в Службе, если ответственные за детские площадки – сами сообщества жильцов либо мэрия – проигнорируют нынешние предостережения, руководитель профильного органа власти нам ответила: «Пойдем в суд, и там будем добиваться устранения нарушений, ведь речь идет о здоровье и жизнях детей!».