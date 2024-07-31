"Крылатые качели": опасны ли детские дворовые площадки для юных сыктывкарцев

В Сыктывкаре проверены 223 детские площадки во дворах многоквартирных домов. Кто и зачем провел рейды? А главное – какие последствия ожидают владельцев игровых городков на придомовых территориях? Эксклюзивные подробности «Про Город» выяснил у инициаторов контрольных обходов столицы Коми.

Как сообщила нашему изданию руководитель Службы Коми стройжилтехнадзора Ольга Микушева, этим летом ее специалисты проверили все дворы жилфонда на территории Сыктывкара. Перед ними стояла непростая задача: обследовать состояние конструктивных элементов игровых зон для юных сыктывкарцев.

- Мы проверяли то оборудование, которое установлено на каждой площадке: качели, горки, песочницы и пр., - пояснила «Про Городу» Ольга Михайловна. – По итогам актирования мы подсчитали: 38 процентов из осмотренных нами объектов находится в неудовлетворительном состоянии.

И речь не только об отсутствии песка в песочницах или ржавчине на металлических конструкциях, куда опаснее то, что многие из них неустойчивы, что ведет к рискам падений и травмирования детей.