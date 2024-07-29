Григорий Кваша - российский математик, астролог и исследователь, разработавший уникальный метод прогнозирования будущих событий под названием "Структурный гороскоп". Его подход основан на синтезе астрологии, математического анализа и глубокого изучения исторических процессов.Кваша считает, что ключ к пониманию будущего лежит в анализе прошлых событий, особенно тех, которые оказали значительное влияние на ход мировой истории. Он утверждает, что история развивается циклично, подчиняясь определенным математическим закономерностям.

Эффективность методологии Кваши подтверждается точностью его прогнозов. Ему удалось предсказать многие важные события, такие как распад СССР, избрание Бориса Ельцина и Владимира Путина, экономические кризисы и военные конфликты. Недавно он спрогнозировал, что специальная военная операция России на Украине завершится к 2025 году победой РФ, после чего страну ждет новый этап развития.