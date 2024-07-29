В Коми мужчина неудачно развел костер на берегу реки Пыча и заработал уголовное дело

В Ижемском районе в суд направлено уголовное дело о лесном пожаре, возникшем в результате неосторожного обращения местного жителя с огнем.

Мужчина из Няшабожа развел костер на берегу реки Пыча. Огонь вспыхнул в сухой траве и перекинулся на луга и земли, принадлежащие Щельяюрскому участковому лесничеству. Пожар охватил 24,9 гектара лесного фонда, из которых 0,6 гектара – лесной покров. Ущерб составил 317 тысяч рублей.