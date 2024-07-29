В Коми мужчина неудачно развел костер на берегу реки Пыча и заработал уголовное дело
- 11:45 29 июля
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- Елизавета Петрова
В Ижемском районе в суд направлено уголовное дело о лесном пожаре, возникшем в результате неосторожного обращения местного жителя с огнем.
Мужчина из Няшабожа развел костер на берегу реки Пыча. Огонь вспыхнул в сухой траве и перекинулся на луга и земли, принадлежащие Щельяюрскому участковому лесничеству. Пожар охватил 24,9 гектара лесного фонда, из которых 0,6 гектара – лесной покров. Ущерб составил 317 тысяч рублей.
Мужчине предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 261 УК РФ (умышленные действия, приведшие к уничтожению или повреждению леса из-за небрежного обращения с огнем).
Уголовное дело передано в Ижемский районный суд для рассмотрения. Дознание проводилось сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ижемского района УНДИПР ГУ МЧС России по Республике Коми.