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В Коми мужчина неудачно развел костер на берегу реки Пыча и заработал уголовное дело

В Коми мужчина неудачно развел костер на берегу реки Пыча и заработал уголовное делоФото из архива редакции

В Ижемском районе в суд направлено уголовное дело о лесном пожаре, возникшем в результате неосторожного обращения местного жителя с огнем.

Мужчина из Няшабожа развел костер на берегу реки Пыча. Огонь вспыхнул в сухой траве и перекинулся на луга и земли, принадлежащие Щельяюрскому участковому лесничеству. Пожар охватил 24,9 гектара лесного фонда, из которых 0,6 гектара – лесной покров. Ущерб составил 317 тысяч рублей.

Мужчине предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 261 УК РФ (умышленные действия, приведшие к уничтожению или повреждению леса из-за небрежного обращения с огнем).

Уголовное дело передано в Ижемский районный суд для рассмотрения. Дознание проводилось сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ижемского района УНДИПР ГУ МЧС России по Республике Коми.

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