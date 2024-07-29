Указ подписали, решено: баню теперь придется снести - касается всех, у кого есть дачный участок

Недавние изменения в Законе о садоводстве и огородничестве (№ 217-ФЗ): новые правила застройки на участках Госдума недавно утвердила значительные изменения в Закон о садоводстве и огородничестве (№ 217-ФЗ), в результате чего чётко разграничены права и обязанности относительно построек на дачных и огородных участках.

Новые правила для дачных участков

Согласно новому регламенту, строительство любых капитальных объектов на огородных участках теперь запрещено. Это касается даже тех объектов, которые не внесены в кадастровый учёт. Каменные бани на фундаменте подлежат сносу. Исключение составляют временные конструкции, такие как теплицы, навесы и заборы.

Разрешённые сооружения на садовых участках

На садовых участках разрешено возведение некоторых капитальных объектов. Здесь можно строить жилые дома, хозяйственные постройки и другие вспомогательные сооружения. Жилые дома могут иметь до трёх этажей и предназначаться исключительно для проживания, без возможности коммерческого использования.

Помимо жилых домов, на садовых участках можно устанавливать сараи, теплицы, навесы, летние кухни и другие вспомогательные постройки. Также здесь можно оборудовать зоны отдыха, детские и спортивные площадки, а также места для разведения костров и мангалов.

Однако все капитальные строения на садовых участках должны быть надлежащим образом оформлены и зарегистрированы. Незаконное возведение объектов может привести к административной или уголовной ответственности.

Специфика использования огородных участков

Согласно новым поправкам, огородные земельные участки предназначены исключительно для выращивания сельскохозяйственных культур. Постройка жилых домов, бань и других стационарных объектов на таких участках запрещена. Разрешены только временные некапитальные сооружения.

Кроме того, огородные участки не могут использоваться под садоводство или предпринимательскую деятельность. Их назначение — выращивание овощей, ягод, фруктов и иных сельхозкультур для личного пользования.

Таким образом, обновлённый Закон о садоводстве и огородничестве № 217-ФЗ чётко определяет, что можно и что нельзя строить на дачных и огородных участках. Это позволяет упорядочить застройку и рационально использовать земельные ресурсы. Садоводам важно внимательно ознакомиться с новыми правилами, чтобы избежать нарушений и возможных санкций.