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Сыктывкарка потеряла ключи от квартиры, а когда смогла вернуться домой, обнаружила пропажу компьютера

Сыктывкарка потеряла ключи от квартиры, а когда смогла вернуться домой, обнаружила пропажу компьютераФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Сыктывкара потеряла ключи от квартиры, а, вернувшись домой с мужем, у которого были вторые ключи, обнаружила пропажу компьютерной техники на 15 тысяч рублей. Детали необычного происшествия рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

Как уточняется в материалах дела, житель Эжвы, возвращаясь после ночной смены, обнаружил отсутствие своей жены дома и пропажу компьютера. Позднее выяснилось, что супруга потеряла ключи от квартиры и на ночь отправилась к родственникам. Однако она не смогла объяснить мужу, куда могла пропасть техника.

Сотрудники уголовного розыска установили, что вечером женщина познакомилась во дворе с проходящим мимо мужчиной, который предложил ей выпить. После распития алкоголя у подъезда она попыталась войти в квартиру, но, не найдя ключи, отправилась к матери, решив, что потеряла их.

В процессе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники просмотрели записи с камер видеонаблюдения и обнаружили, что новый знакомый женщины незаметно проследовал за ней в подъезд и увидел, как она обронила ключи. Подождав, пока женщина уйдет, он подобрал ключи и проник в квартиру, откуда украл компьютер и клавиатуру.

Личность подозреваемого была установлена – им оказался местный житель, 1985 года рождения.

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