Сыктывкарка потеряла ключи от квартиры, а когда смогла вернуться домой, обнаружила пропажу компьютера

Сыктывкара потеряла ключи от квартиры, а, вернувшись домой с мужем, у которого были вторые ключи, обнаружила пропажу компьютерной техники на 15 тысяч рублей. Детали необычного происшествия рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

Как уточняется в материалах дела, житель Эжвы, возвращаясь после ночной смены, обнаружил отсутствие своей жены дома и пропажу компьютера. Позднее выяснилось, что супруга потеряла ключи от квартиры и на ночь отправилась к родственникам. Однако она не смогла объяснить мужу, куда могла пропасть техника.